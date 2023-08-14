«Аэрофлот» введет компенсацию за задержку рейсов бонусными милями

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Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре начнет компенсировать бонусными милями участникам программы «Аэрофлот Бонус» задержки рейсов, рассказал гендиректор компании Сергей Александровский в интервью газете «Ведомости».

Теперь, если рейс был задержан по вине авиакомпании, участники бонусной программы помимо положенной по закону денежной выплаты смогут получить компенсацию милями. Новые правила распространяются на все рейсы «Аэрофлота» и «России» под кодом SU.

Так, если рейс был задержан на 2–4 часа, пассажирам вернут 2 тыс. бонусных миль, на 4–8 часов — 3 тыс. миль, а на более 8 часов — 4 тыс. миль. Бонусы будут начисляться сразу, предъявлять дополнительные подтверждающие документы для получения не потребуется, отметил Александровский. «Если пассажир не является участником программы «Аэрофлот Бонус», то он может просто зарегистрироваться и получит начисление автоматически», — заявил он.

Компенсация за задержку рейса по вине авиакомпании положена по закону «О защите прав потребителей». Она составляет 3% от стоимости билета на рейс за каждый час ожидания. Кроме того, в качестве штрафа компания обязана выплатить компенсацию в размере 25% МРОТ за каждый час ожидания (но не более 50% стоимости билета). Если рейс был задержан по причине плохой погоды, неисправности самолета и других обстоятельств, не зависящих от компании, компенсация не выплачивается.

В то же время «Аэрофлот» изменил условия получения элитных уровней бонусной программы, сообщил гендиректор компании. Теперь для серебряного уровня необходимо накопить 20 тыс. статусных миль вместо 25 тыс. ранее, для золотого — 40 тыс. вместо 50 тыс., а для платинового — 100 тыс. вместо 125 тыс.

«Ведомости» указали, что на рейсах авиакомпании выросла стоимость билетов за бонусные мили. По словам Александровского, индексация соответствующих тарифов за была проведена «для сохранения максимального количества привилегий для пассажиров и доступности премиальных билетов». «Аэрофлот» впервые за 13 лет изменил тарификацию таких билетов. Основное повышение произошло на международных рейсах в высокий сезон. На части внутренних в низкий сезон стоимость, наоборот, снижена», — сказал он.

Гендиректор «Аэрофлота» также сообщил о планах подключить «Победу», дочернюю компанию «Аэрофлота», к программе «Аэрофлот Бонус». Начисление миль по программе «Аэрофлота» за полеты на рейсах «Победы» будет доступно для пассажиров уже в этом году, а покупать билеты за мили станет возможным со следующего. Кроме того, участники «Аэрофлот Бонуса» золотого и платинового уровней смогут пользоваться дополнительным сервисом в аэропортах, даже если летят на «Победе».