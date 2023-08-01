«Аэрофлот» заявил о «бумажном» убытке на ₽81 млрд

«Аэрофлот» по итогам первого полугодия 2023 года получил 81,68 млрд руб. убытка против 80,7 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Компания объяснила это бумажными списаниями из-за нового стандарта бухучета аренды самолетов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Аэрофлот» по итогам первого полугодия 2023 года получила 81,68 млрд руб. чистого убытка. Годом ранее у компании было 80,7 млрд руб. чистой прибыли, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.

При этом выручка перевозчика выросла на 48,1%, до 205,4 млрд руб. В первом полугодии 2023 года «Аэрофлот» увеличил пассажирооборот на 51,4%, объем перевозок грузов и почты — на 18,2%, а занятость кресел выросла на 8,9 п.п., до 83,5% (на внутрироссийских рейсах — до 86,5%). Это и обеспечило рост выручки, отмечает первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин (его слова приводятся в сообщении компании).

Но при анализе финансовых результатов необходимо применять новые методологические стандарты отчетности, а именно стандарт бухгалтерского учета аренды, разработанный Минфином, указывает Чиханчин. «С 2022 года мы применяем стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», согласно которому на балансе учитываются обязательства по договорам аренды, а в отчете о финансовых результатах отражается их переоценка — «неденежная» прибыль или убыток», — сказал он.

В связи с девальвацией рубля (по данным ЦБ, 30 июня 2022 года $1 стоил 51,16 руб., 30 июня 2023-го — 87 руб.) по новому стандарту в 2023 году необходимо было переоценить обязательства аренды по более высокому курсу и признать курсовой убыток, продолжает Чиханчин. По состоянию на конец июня 2023 года задолженность «Аэрофлота» по договорам аренды (лизинга) самолетов, выраженная в валюте, составила $5,55 млрд, уточняется в сообщении компании.

Общие лизинговые обязательства «Аэрофлота», выраженные не только в валюте, но и в рублях (например, за самолеты Superjet), по состоянию на 30 июня 2023 года выросли по сравнению с 31 декабря 2021 года, когда компания последний раз раскрывала отчетность по РСБУ, на 24,7%, с 425 млрд до 530 млрд руб. Общие обязательства по лизингу за первое полугодие этого года компания не приводит. За полтора года количество арендованных самолетов в парке «Аэрофлота» сократилось с 187 до 153. К тому же компания сообщала, что за это время выкупила у лизингодателей 18 самолетов (восемь Airbus A330 и десять Boeing 777), а также передала десять лайнеров Sukhoi Superjet своей «дочке» — авиакомпании «Россия», а еще несколько были арестованы за рубежом.

Скорректированный чистый убыток «Аэрофлота» (без учета переоценки арендных платежей) по итогам января—июня 2023 года составил 1,6 млрд руб. против убытка на 38,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, подчеркивает Чиханчин. Таким образом, «бумажный» убыток от переоценки лизинговых обязательств составил более 80 млрд руб., заключает пресс-служба компании.

По итогам 2022 года выручка «Аэрофлота» снизилась на 12%, до 332,75 млрд руб., а чистый убыток (с учетом переоценки аренды в валюте) уменьшился почти вчетверо, с 53,75 млрд до 14,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Чиханчин назвал «вынужденным» перерыв в раскрытии финансовых результатов компании с прошлого года, после начала спецоперации на Украине и введения международных санкций против России: «Принимая решение об ограничении объема раскрытия информации в прошлом году, мы исходили из необходимости защиты интересов акционеров и инвесторов в ситуации трансформационных изменений в компании». По его словам, за последний год топ-менеджменту перевозчика удалось «в значительной мере» стабилизировать бизнес, обеспечить непрерывность операционной деятельности и основных производственных процессов, включая эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов. «Мы смогли восстановить показатели перевозок на внутренних линиях, запустили более 70 международных линий и определили для себя новые цели и ориентиры, которые легли в основу долгосрочной стратегии развития до 2030 года», — заключил он.