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Посол Аргентины допустил вступление страны в БРИКС после встречи в ЮАР

Посол в России Суайн допустил вступление Аргентины в БРИКС по итогам встречи в ЮАР

Аргентина рассматривает возможность вступления в БРИКС по итогам встречи в ЮАР в августе. Об этом заявил аргентинский посол в России Эдуардо Суайн в ходе Евразийского экономического форума молодежи.

«Будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как все будет, и даже если это [вступление] не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас», — сказал он в разговоре с ТАСС.

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Аргентина ЮАР БРИКС посол
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