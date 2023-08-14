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Генпрокуратура и ФАС проверят цены на корм для домашних животных

«Известия»: Генпрокуратура и ФАС проверят цены на корм для домашних животных
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных, цены на которые с начала года увеличились на 20–30%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письма ведомств первому зампреду комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову.

Ранее Бурматов обратился в ведомства, рассказав, что потребители жалуются на рост цен на эти продукты. В ответ Генпрокуратура организовала проверку, а ФАС направила производителям кормов запросы.

«После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Бурматов считает, что рост цен связан с санкциями. Он отметил доминирующее положение на рынке иностранных компаний, которые начали повышать цены «задолго до колебаний курса рубля».

При этом в Минсельхозе утверждают, что в стране имеются достаточные объемы производства и Россия может себе позволить даже экспортировать корм.

«В прошлом году производство выросло на 5,3%. За шесть месяцев текущего года оно сохранилось на уровне, сопоставимом с показателем за аналогичный период 2022 года», — заявили «Известиям» в министерстве. Там добавили, что изменения могли коснуться только импортной продукции из-за падения рубля.

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Иностранные производители составляют 90% отечественного рынка корма для животных. Его лидеры — пять компаний: Mars Inc, Nestle Purina Petcare Company, Hill's Pet Nutrition, J.M. Smucker, Blue Buffalo, некоторые из которых имеют локализованные производства в России.

Теги
Генпрокуратура ФАС корм для животных