На форуме «Армия-2023» покажут импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс»
На форуме «Армия-2023» представят импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика АО «Ремдизель».
«Планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля «Тайфун-К53949», получившую имя «Феникс», — рассказали в «Ремдизеле».
По словам разработчика, корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, «что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства». До этого для «Тайфуна-К» изготавливалось специальное шасси. Такую меру объяснили «сложившимися военными реалиями, которые требуют оперативного оснащения армии простой, но качественной техникой».
«Тайфун-К» модели К-53949 имеет комбинированную броню, что дает повышенную противоминную и баллистической защиту. Сиденья внутри также оснащены элементами энергопоглощения минного взрыва.
Бронемашина предназначена для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений. «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и воинских грузов, а также в качестве базового шасси для монтажа различных технических систем и вооружений.
В марте Минобороны показало видео применения на Украине другой похожей бронемашины «Тайфун-ВДВ». В ролике разведгруппа воздушно-десантных войск обнаружила взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины и нанесла по нему огневой удар.