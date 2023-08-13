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Греческая певица Лизета Николау умерла после падения с лестницы магазина

Греческая певица Лизета Николау умерла в 71 год после падения с лестницы в магазине
Лизета Николау
Лизета Николау (Фото: Lizeta Nikolaou / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Греческая певица Лизета Николау умерла на 72-м году жизни после того, как упала с лестницы в магазине. Об этом сообщила певица Элени Диму в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), передает Proto Thema.

Свое сообщение артистка опубликовала 11 августа. По информации Proto Thema, Николау умерла утром того же дня.

За несколько дней до смерти Николау упала с лестницы в магазине и ударилась головой, пишет газета. После падения ее доставили в отделение интенсивной терапии частной клиники в Пирее. Как отмечает Ta Nea, у артистки диагностировали гематому головного мозга. С тех пор ее состояние колебалось между тяжелым и критическим.

Лизета Николау (настоящее имя Элизабет Катикариду) родилась в 1951 году в Салониках. Заниматься пением она начала, когда была школьницей. Карьеру певицы начала в 1970-х годах. В 1973 году записала первую песню «И все же мы расстались», музыку которой сочинил композитор Такис Соукас, а слова — музыкант Ираклис Папасидерис. В 1977 году вышел ее первый альбом — «Улыбка Лизеты». Всего в дискографии певицы десять альбомов, последний из которых («Я здесь») вышел в 1999 году, а также 156 песен.

Артистка сотрудничала с такими композиторами, как Микис Теодоракис, Яннис Маркопулос, Алекос Хрисовергис, Христос Николопулос, Василис Цицанис и другими. Пела дуэтом с такими артистами, как Вики Мосхолиу и Димитра Галани.

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