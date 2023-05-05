«Калашников» начал поставки новой формы для армии России
Компания «Триада-ТКО», которая входит в группу «Калашников», начала поставки нового всесезонного комплекта формы для армии России. Об этом сообщает пресс-служба «Калашникова».
В концерне отметили, что в поставку «вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек». Комплект формы разрабатывался совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.
Новое обмундирование обладает «эргономическими характеристиками» и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Кроме того, комплект формы исполнен в новой расцветке.
В феврале источник РБК сообщал, что Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных. В обмундировании улучшат «качество тканей, швов и утеплителей». При разработке учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».