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Более 2 тыс. человек эвакуировали в Приморье из-за наводнений

МЧС: бмолее 2 тыс. человек эвакуировали в Приморье из-за наводнений

В Приморском крае из-за наводнений эвакуировали более 2 тыс. человек, включая 405 детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

В зоне подтопления оказались 16 муниципальных образований. Затоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 участка автомобильных дорог.

Водой отрезаны 28 населенных пунктов. Власти организовали девять лодочных переправ, в регионе работает 13 пунктов временного размещения, где уже находятся 550 человек, в том числе свыше 160 детей.

В ликвидации последствий наводнений участвуют 653 человека и 205 единиц техники. Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды, сообщили в МЧС.

Правительство Приморья утром сообщило, что спасатели эвакуировали детей и взрослых из лагеря «Мечта» в селе Подгорное Кировского округа. Всего из учреждения вывезли 202 человека. В селе Покровка спасатели доставляют на рабочие места работников больницы и психоневрологического интерната, а также сотрудников скорой помощи до мест вызовов.

Наводнения начались в Приморье из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Глава МЧС России Александр Куренков направил в край оперативную группу центрального аппарата министерства для координации работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Опергруппу возглавил директор Департамента оперативного управления Анатолий Елизаров.

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Теги
МЧС Приморский край Приморье эвакуация
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