В Москве трое детей пострадали из-за возгорания электросамоката

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Трое детей пострадали от возгорания электросамоката в одной из столичных квартир, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

«Дети четырех и девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», — говорится в сообщении.

Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила 1 кв. м.

Накануне в подмосковном Красногорске произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании поступил в 14:03 мск. Огонь охватил 6 кв. м — загорелись личные вещи. В министерстве добавили, что данных о пострадавших нет, спасены пять человек, эвакуированы 70.