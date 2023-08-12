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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи назвали возможной смену цвета ног из-за COVID-19

Российские вирусологи назвали возможной смену цвета ног из-за длительного COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса

После перенесенного коронавируса у людей может меняться цвет ног, заявили опрошенные РБК специалисты.

Ученые из британского Лидсского университета опубликовали в журнале Lancet исследование, в котором говорится о последствиях долгого COVID-19 — различных среднесрочных и долгосрочных последствиях из-за перенесенного коронавируса. В статье идет речь о 30-летнем пациенте, который более года жаловался на смену цвета ног: когда он стоял, ноги становились багровыми, он также ощущал зуд и тяжесть в конечностях, а при положении лежа ноги возвращались в привычное состояние.

Врачи диагностировали у мужчины дизавтономию — нарушение работы вегетативной нервной системы — вызванную долгим COVID-19. Изменение цвета ног, по их мнению, связано со скоплением венозной крови. Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил РБК, что описанные в Lancet симптомы действительно могли стать последствием перенесенного коронавируса. «Ковид поражает сосуды, в том числе вены. <...> Симптомов долгого ковида много разных. У конкретного пациента, вероятно, больше поражены вены. Можно предположить, что клапан начинает плохо работать, в результате происходит застой», — cказал он.

Малышев добавил, что специалисты все еще изучают коронавирус и его влияние на организм: «Чем больше мы будем изучать, тем больше будет появляться симптомов». Он пояснил, что многие специалисты, которые изначально не были инфекционистами, в пандемию стали заниматься лечением COVID-19. У них «остались потребности в изучении той специальности, в которой они являются основными специалистами», и они стали выявлять новые последствия вируса.

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков также заявил РБК, что описанное в Lancet «похоже на правду». «Длинный ковид — это известный феномен, и проявляется он очень по-разному. Судя по тому, что на основе одного случая они написали научную статью, такие симптомы бывают очень редко», — сказал он.

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