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В Москве избили саунд-продюсера Тимы Белорусских

В Москве избили саунд-продюсера Тимы Белорусских Супоненко
Ян Супоненко
Ян Супоненко (Фото: Yan Suponenko / VK)

В ночь с 11 на 12 августа в центре Москвы избили саунд-продюсера певца Тимы Белорусских, сотрудника музыкального лейбла Kaufman Music Яна Супоненко. Об этом сообщили телеграм-каналы Baza и Shot.

Супоненко катался с девушкой на самокатах. На Саввинской набережной неподалеку от клуба Hunters дорогу девушке перегородил мужчина. Подъехавший к нему Супоненко спросил, в чем дело, и получил удар по голове, после чего ему нанесли еще несколько ударов. После избиения нападавший уехал с места происшествия. Супоненко обратился в полицию. В больнице у саунд-продюсера диагностировали сотрясение мозга.

Полицейские ищут мужчину, избившего саунд-продюсера. «Сотрудниками столичной полиции проводится проверка по факту конфликта в Большом Саввинском переулке. <...> Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание подозреваемого в противоправном деянии», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Тима Белорусских — певец из Белоруссии, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он является автором и исполнителем песен, известность ему принесла композиция «Мокрые кроссы» и вышедшая вслед за ней «Незабудка». Артист сотрудничает с Kaufman Music.

Теги
Тима Белорусских избиение Москва МВД новости
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