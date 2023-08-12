Артист цирка Андрей Николаев опроверг информацию о госпитализации

Андрей Николаев, 1983 год (Фото: Г. Поляк / РИА Новости)

Цирковой артист Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, опроверг информацию о своей госпитализации, передает ТАСС.

Николаев заявил, что он дома, но «не в состоянии сейчас разговаривать».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 85-летнего артиста отправили в городскую больницу имени Мухина в Москве. По информации Baza, у Николаева были проблемы с печенью, а также обнаружены следы перенесенной коронавирусной инфекции. Как позже уточнил телеграм-канал, Николаева выписали из больницы, у него произошло обострение хронической болезни, но после оказанной помощи самочувствие стало лучше.

По информации Mash, у Николаева диагностировали острую стадию механической желтухи, которую он отказался лечить. Источники сообщили телеграм-каналу, что Николаеву требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, иначе печень может отказать, но артист «категорически отказывается от операции».

Андрей Николаев — режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, народный артист РСФСР, единственный в СССР обладатель приза «Золотая Маска Грока» — высшей всемирной клоунской награды. В прошлом он был преподавателем в ГИТИСе.