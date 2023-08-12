Путин поздравил спортсменов и приверженцев ЗОЖ с Днем физкультурника

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Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что в России большое внимание уделяется развитию массового физкультурного движения, и направил слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам и другим специалистам отрасли, которые в том году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.

В 2021 году Путин поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%, а к 2030 году — до 70%. В начале 2022 года министр спорта Олег Матыцин заявлял, что более 46% жителей России систематически занимаются физкультурой и спортом. Росстат приводил меньшие цифры: согласно данным ведомства на июнь 2022 года, систематически занималось спортом около 42% населения.

Результаты представленного в январе 2023 года исследования Росстата показали, что за предыдущий год доля мужчин, которые не придерживаются здорового образа жизни, выросла до 54,9%. При этом среди женщин была зафиксирована противоположная тенденция, доля россиянок, приверженных здоровому образу жизни, в 2022 году увеличилась до 71%.