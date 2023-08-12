Последствия прорыва дамбы в Уссурийске. Видео

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Прорыв дамбы в Уссурийске Приморского края произошел из-за резкого роста уровня воды в реке Раздольная. Накануне вечером в городе звучали сирены о чрезвычайной ситуации, местных жителей эвакуируют с подтопленных территорий.

По данным администрации Уссурийска, на 8:00 по местному времени (1:00 мск) выпало 132,8 мм осадков, уровень воды в реке Раздольная — 880 см, что на 300 см выше поймы. Отсутствует автомобильное сообщение к 12 селам: Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи, мкрн. Загородный. В районе «7 ветров» подтоплены придомовые территории по ул. Раздольная, д. 22, 26, 28. За прошедшие сутки в Уссурийске эвакуировали почти 200 человек, в пунктах временного размещения разместили 110 человек.

Вечером 11 августа МЧС сообщало о подтоплении в 17 муниципальных образованиях Приморского края 534 жилых домов, 1393 приусадебных участков, 40 участков автодорог.

Поднявшаяся в Уссурийске вода стабилизировалась на одном уровне, но 11 сел округа все еще отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали «РИА Новости» утром 12 августа в пресс-службе городской администрации.