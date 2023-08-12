В Минобороны Украины заявили, что не поставляли некачественную форму

В Минобороны Украины заявили, что непричастны к закупкам некачественной формы для подразделений сил территориальной обороны ВСУ. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«Минобороны не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны ВСУ, в отношении которого проводится расследование», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что обеспечивают «всемерное содействие досудебному расследованию», а также проводят «соответствующие внутренние проверки». «В ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции», — подчеркнули в министерстве.

11 августа офис генерального прокурора Украины сообщил о поставках для военнослужащих территориальной обороны ВСУ некачественной формы, что повлекло за собой ущерб в более чем 35 млн гривен (свыше $947 тыс.).

Условия договора, заключенного между воинской частью и швейной фабрикой, предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов.

Прокуратура разоблачила директора одной из частных фирм и предъявила ему обвинения в завладении средствами.

«Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату суммой более 5 млн гривен, а впоследствии — оставшиеся оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества», — сообщили в офисе генпрокурора.