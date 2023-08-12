branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Группа республиканцев потребовала от Байдена разъяснений целей на Украине Политика, 06:41
В Уссурийске прорвало дамбу Общество, 06:24
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Минобороны сообщило об отражении атаки 20 дронов на Крым Политика, 05:54
В Минобороны сообщили об отражении семи атак ВСУ на купянском направлении Политика, 05:48
В Минобороны Украины заявили, что не поставляли некачественную форму Политика, 05:12
В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу Общество, 04:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Советник главы Крыма сообщил о работе ПВО над полуостровом Политика, 04:17
Косачев увидел в «формуле мира» подтверждение неготовности к переговорам Политика, 04:06
В Нигере сообщили о пяти погибших после атаки Франции на Нацгвардию Политика, 03:52
Суд в США отправил под стражу основателя криптовалютной биржи FTX Бизнес, 02:54
Трампу запретили делиться информацией по делу о штурме Капитолия Политика, 02:52
Антонов заявил, что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями Политика, 02:12
Из Купянского района начали эвакуировать людей Политика, 01:52
Политика ,  
0 

В Минобороны Украины заявили, что не поставляли некачественную форму

Минобороны Украины опровергло причастность к поставкам некачественной формы

В Минобороны Украины заявили, что непричастны к закупкам некачественной формы для подразделений сил территориальной обороны ВСУ. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«Минобороны не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны ВСУ, в отношении которого проводится расследование», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что обеспечивают «всемерное содействие досудебному расследованию», а также проводят «соответствующие внутренние проверки». «В ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции», — подчеркнули в министерстве.

11 августа офис генерального прокурора Украины сообщил о поставках для военнослужащих территориальной обороны ВСУ некачественной формы, что повлекло за собой ущерб в более чем 35 млн гривен (свыше $947 тыс.).

Условия договора, заключенного между воинской частью и швейной фабрикой, предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов.

Прокуратура разоблачила директора одной из частных фирм и предъявила ему обвинения в завладении средствами.

Читайте на РБК Pro
О чем говорит отчетность «Сбера» и на какие дивиденды рассчитывать
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу

«Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату суммой более 5 млн гривен, а впоследствии — оставшиеся оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества», — сообщили в офисе генпрокурора.

Теги
Украина Минобороны Украины ВСУ
Материалы по теме
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
Политика
В Госдуме нашли неточность в обвинении СБУ лидера украинских коммунистов
Политика
Орбан заявил, что Украина остается живой только благодаря деньгам Запада
Политика