Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Регулярно перекрывать движение начали после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину.



После первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года власти ввели процедуру досмотра машин. Грузовые автомобили могут попасть в Крым с помощью паромной переправы или сухопутным маршрутом через новые регионы.