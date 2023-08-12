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Теракт на Крымском мосту ,  
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
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Теракт на Крымском мосту

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Регулярно перекрывать движение начали после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину.

После первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года власти ввели процедуру досмотра машин. Грузовые автомобили могут попасть в Крым с помощью паромной переправы или сухопутным маршрутом через новые регионы.

Теги
Крым Крымский мост транспорт
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