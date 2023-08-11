«Россия» запланировала запустить прямые рейсы из Москвы на Бали
Авиакомпания «Россия» прорабатывает вопрос запуска прямых рейсов из Москвы на Бали. Об этом РБК сообщил представитель перевозчика.
«Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии, прорабатывается маршрут воздушных судов, вопросы обслуживания российских лайнеров в аэропорту Денпасара», — заявили в компании.
До пандемии «Россия» выполняла по три рейса из Москвы на Бали в неделю. Возможных сроков возобновления рейсов в авиакомпании не назвали.
В международном аэропорту Сочи 20 августа запустят прямые рейсы в Таиланд, сообщила компания — оператор воздушной гавани. Перелеты будет выполнять компания Azur Air.
На первом этапе рейсы будут выполняться до середины ноября с частотой один раз в десять дней. Пассажиров будут перевозить самолеты Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около девяти часов.