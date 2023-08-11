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На серой ветке метро в Москве после падения на рельсы погиб мужчина

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Севастопольская» в Москве
Фото: Татьяна Макеева / ТАСС
Фото: Татьяна Макеева / ТАСС

Мужчина упал на пути на станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии метро Москвы и погиб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

О том, что на серой ветке на пути упал человек, городской департамент транспорта сообщил около 15:20 мск. Движение поездов на участке от станции «Южная» до «Нагорной» остановили. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

К 16:00 мск движение поездов восстановили.

В конце июля девушка упала с платформы метро на рельсы в московском метро из-за головокружения. Инцидент произошел на станции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии.

Девушке стало плохо, у нее закружилась голова, и она упала на рельсы. Девушка не пострадала, ей помогли подняться на платформу. При этом в движении поездов возникла задержка.

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метро Москвы Москва
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