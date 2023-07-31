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В Москве девушка упала с платформы метро на рельсы из-за головокружения

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Задержка в движении поездов Люблинско-Дмитровской линии московского метро была вызвана падением человека на рельсы, рассказали РБК в столичном главке МВД.

Происшествие случилось на станции «Кожуховская. Девушке стало плохо, у нее закружилась голова, и она упала с платформы.

«Предварительно, женщине стало плохо, она упала на пути, наезда поезда не было. Ей сразу же помогли подняться на платформу. Инцидент произошел на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение в телеграм-канале департамента транспорта Москвы об увеличении интервалов движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии появилось в 8:45 мск.

В 9:23 дептранс сообщил, что поезда движутся в соответствии с графиком. Подробностей происшествия в сообщении не было.

28 июля на переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» в метро Москвы нога мальчика попала в ленту эскалатора. Это случилось «из-за невнимательности родителей», уточнили в дептрансе.

«Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь», — говорилось в сообщении.

Врачи, которые приехали, оказали ему помощь и не нашли у него серьезных повреждений. Родители отказались отправлять ребенка в больницу.

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