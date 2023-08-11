Как под посетителями магазина в России провалился пол. Видео

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В строительном магазине в Усть-Илимске под ногами покупателей обрушился пол. На видео видно, как люди проходят мимо стеллажей с товарами. В этот момент пол под ногами людей начинает уходить вниз, а полки с товарами — обрушиваться на посетителей. Все клиенты сумели спастись — один человек застрял ногами в появившейся яме, и его придавило коробкой. Позже сотрудники и другие покупатели смогли его достать. После происшествия региональная прокуратура начала проверку.