В магазине стройматериалов в Усть-Илимске под посетителями провалился пол

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В одном из строительных магазинов Усть-Илимска Иркутской области провалился пол в то время, когда в магазине были люди. Проверку после происшествия начала региональная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Инцидент Иркутск», видно, что пол провалился под посетителями и работниками магазина, люди успели отбежать в сторону. Прокуратура о пострадавших не сообщала.

Инцидент, как уточняет канал, произошел в строительном магазине «Колорит». По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе есть торговый центр с таким названием, он занимает четыре корпуса. ТЦ расположен по адресу: улица Партизанская, дом 10.

Кроме того, строительный магазин с таким же названием расположен по адресу: проспект Дружбы народов, 2А. На фотографиях в «Яндекс.Картах» видна вывеска с тем же логотипом, что и на торговом центре.

На сайте компании сказано, что магазин строительных материалов «Колорит» расположен во втором корпусе одноименного торгового центра.