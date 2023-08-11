Десантис допустил применение «любых средств» против наркокартелей Мексики

Рон Десантис (Фото: Reba Saldanha / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что если его изберут президентом, то он применит «любую силу, которая понадобится», чтобы уничтожить мексиканские наркокартели — с помощью мексиканского правительства или без нее. Такое заявление он сделал на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании в штате Айова 10 августа.

Десантису задали вопрос, готов ли он применять дроны или другие военные средства для борьбы с наркокартелями на территории самой Мексики.

«Я уже говорил об этом. В борьбе с картелями мы будем опираться на то, что если они вторгаются в нашу страну и убивают наших людей, мы имеем право защищать нашу страну. Мы имеем право привлечь их к ответственности, и не только тогда, когда они пересекают нашу границу. Если Мексика не собирается нам в этом помогать, то нам придется сделать то, что мы должны сделать», — заявил Десантис. Позднее он повторил, отвечая на уточняющий вопрос, что собирается использовать «любые средства», чтобы защитить страну от картелей.

О готовности использовать для борьбы с мексиканскими наркокартелями военные средства говорил ранее еще один кандидат от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп. Он обвинил действующего президента Джо Байдена в неэффективной политике по борьбе с распространением наркозависимости в стране. «Я наложу полное военно-морское эмбарго на наркокартели и разверну военные средства, чтобы нанести максимальный ущерб операциям картеля», — заявил Трамп, говоря о своих планах в случае избрания на еще один срок.

Сенатор-республиканец Линси Грэм также говорил ранее, что готов внести на обсуждение в конгресс закон, определяющий некоторые мексиканские картели как иностранные террористические организации, и таким образом «подготовить почву для применения военной силы в случае необходимости», пишет The Hill.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, реагируя на слова Грэма, заявил, что его страна не допустит военного вторжения. «Мы не позволим никакому иностранному правительству вмешиваться в наши дела, тем более вооруженным силам иностранного правительства», — заявил Лопес Обрадор.

По данным опроса Reuters/Ipsos, Трампа сейчас поддерживают 47% республиканцев, а ближайшего соперника Десантиса — 13%.