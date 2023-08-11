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На Гавайях погибли 53 человека из-за природных пожаров

Из-за пожаров на гавайском острове Мауи погибли 53 человека

Природные пожары на гавайском острове Мауи унесли жизни 53 человек, сообщили власти острова.

Больше всего разрушений в городе Лахайна на севере Мауи. 

Пламя бушует на острове уже три дня. Губернатор Джош Грин рассказал CNN, что число погибших «значительно» возрастет по сравнению с предыдущим подсчетом (36 человек), поскольку спасатели проходят сквозь сотни сожженных дотла зданий. Он отметил, что подобных катастроф, в которых гибло бы такое количество людей, не было уже в течение долгих лет. По его оценке, разрушено более 1700 домов.

Администрация острова уточнила, что пожар в Лахайне локализовали на 80%. Въезд в город ограничен, пока идут работы по тушению огня, к тому же, город обесточен. За ночь в военном музее и общественном центре расположились 1050 человек, еще 300 жителей остались в местах экстренной эвакуации, открытых в Королевском соборе Мауи и в христианской церкви.

Пожар начался 8 августа. Пламя охватило постройки и под влиянием сильного ветра начало распространяться на другие дома. Некоторые местные жители были вынуждены броситься в океан, чтобы спастись от огня. Дым настолько заполонил улицы, что жители почти вслепую покидали город на автомобилях.

Теги
Гавайи Пожар погибшие
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