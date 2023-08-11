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Власти Паттайи предупредили о возможном запрете посещать пляжи ночью

Власти Паттайи допустили запрет на посещение пляжей ночью из-за шумных отдыхающих
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Паттайе могут ограничить режим работы пляжей и запретить посещать их по ночам из-за жалоб жителей на шум со стороны отдыхающих. Об этом заявил заместитель мэра города Вуттхисак Ремкитчакан, передает Bangkok Post.

Количество жалоб на отдыхающих, шумящих на пляжах ночью, в последнее время растет, сказал он. Жители сообщают, что посетители пляжей громко включают музыку с помощью переносных колонок, употребляют алкоголь и устраивают вечеринки.

Некоторые из них, по словам заместителя мэра, отказываются покидать пляжи, даже когда сотрудники коммунальных служб приходят туда, чтобы убрать территорию. В результате к утру пляжи часто остаются завалены мусором, сказал он.

«Сейчас город думает о том, чтобы ввести часы открытия и закрытия этих пляжей, поскольку это может стать решением проблемы», — заключил Вуттхисак Ремкитчакан. Какой именно интервал рассматривается властями, заместитель мэра не уточнил.

Сейчас городские пляжи открыты круглосуточно.

В марте власти Таиланда запустили программу выдачи желтых и красных карточек тем туристам, которые нарушают правила пребывания в стране. Сейчас она действует только на Пхукете, однако власти не исключали распространения правил и на другие регионы. Карточки выдают за поведение, которое привело к проблемам или каким-либо образом «угрожало обществу».

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Тем, кто получит желтую карточку, разрешается оставаться в Таиланде до конца срока пребывания, однако затем ему могут ограничить въезд в страну. Получившие красную карточку подлежат немедленной депортации, въезд в страну таким лицам также запрещается.

Продолжительность запрета на въезд зависит от тяжести совершенного правонарушения.

Теги
Таиланд Паттайя режим работы пляжи шум ограничения отдыхающие
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