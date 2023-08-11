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Челябинского учителя обвинили в сексуальном насилии над 8-летней девочкой

В Челябинске учителя заподозрили в сексуальном насилии над 8-летней девочкой на кладбище
Фото: Константин Ленков / Shutterstock
Фото: Константин Ленков / Shutterstock

Учителя из Челябинской области обвинили в изнасиловании восьмилетней девочки на кладбище. Об этом сообщило местное издание 74.ru со ссылкой на источники.

По версии следствия, подозреваемый — 33-летний учитель русского языка и литературы. Мама девочки сообщила, что мужчина напал на третьеклассницу 9 августа в поселке Касарги. Он посадил девочку в машину, отвез ее на кладбище, надругался и пригрозил убить, если она расскажет кому-то о случившемся.

Пострадавшая запомнила цвет машины, поэтому силовики с помощью записей на камерах видеонаблюдения задержали подозреваемого. На него завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина отрицает обвинения.

По данным Shot, педагог преподает в школе русский, литературу, информатику и английский, его педагогический стаж — два года. Ранее он был судим по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает меры по защите детей в возрасте до 14 лет от сексуального насилия, а также ужесточил наказание за укрывательство таких преступлений.

Была ужесточена уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием СМИ или интернета, а также в случаях, когда преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера либо группой лиц по предварительному сговору.

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Для таких случаев введено предельное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги
обвинение в изнасиловании Челябинск учитель ребенок
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