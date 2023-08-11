branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 10 авг, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 10 авг, 17:44
Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия» Экономика, 09:26
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Как перестать придумывать смехотворные оправдания и начать меняться Pro, 09:18
Водителя четырежды ошибочно лишили прав. Он узнал об этом на «Госуслугах» Авто, 09:00
В Калуге из-за удара молнии загорелась электроподстанция Общество, 08:55
Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых Экономика, 08:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как отыскать «того самого» сотрудника: готовая схема найма Pro, 08:38
Американскому хоккеисту разрешили сыграть за сборную России Спорт, 08:24
На подлете к Курску сбили два украинских дрона Политика, 08:08
«Ъ» узнал о суде над офицерами из-за непредотвращенного нападения ВСУ Политика, 08:07
CEO «Крошки Картошки» — РБК Pro: «Те, кто работает «по-дешмански», умрут» Pro, 08:00
Тяжелый график «Спартака» и кризис «Зенита». Главные интриги тура РПЛ Спорт, 07:47
В Хабаровском крае нашли упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25» Технологии и медиа, 07:37
Экономика ,  
0 

Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых

Минэкономики подготовило правила включения компаний в список экономически значимых

Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти, следует из проекта постановления Минэкономики.

Мотивационное предложение формируется на основании данных о компании — полного названия, номера налогоплательщика, финансовой отчетности за последний год, выписки из единого государственного реестра юридических лиц и других.

Кроме того, министерство разработало правила определения и выплаты компенсаций иностранной холдинговой компании, чьи корпоративные права в отношении экономически значимой организации были приостановлены. Они определяются на основе количества акций экономически значимой организации, перешедших к ней (или доли в уставном капитале), и количества акций, распределенных между прямыми владельцами.

Компенсация будет выплачиваться в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат — больше 4 тыс. человек — достаточно соответствия хотя бы одному критерию.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран. С помощью этого закона бизнесмены смогут вернуть свои зарубежные активы на российский рынок.

Теги
Минэкономразвития законопроект компании
Материалы по теме
Минэкономики заказало первый макропрогноз для Союзного государства
Экономика
Минэкономразвития предложит создать единый реестр социальных НКО
Общество
Как выглядит прогноз Минэкономразвития об экономике России. Инфографика
Экономика