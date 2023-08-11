Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых

Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти, следует из проекта постановления Минэкономики.

Мотивационное предложение формируется на основании данных о компании — полного названия, номера налогоплательщика, финансовой отчетности за последний год, выписки из единого государственного реестра юридических лиц и других.

Кроме того, министерство разработало правила определения и выплаты компенсаций иностранной холдинговой компании, чьи корпоративные права в отношении экономически значимой организации были приостановлены. Они определяются на основе количества акций экономически значимой организации, перешедших к ней (или доли в уставном капитале), и количества акций, распределенных между прямыми владельцами.

Компенсация будет выплачиваться в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат — больше 4 тыс. человек — достаточно соответствия хотя бы одному критерию.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран. С помощью этого закона бизнесмены смогут вернуть свои зарубежные активы на российский рынок.