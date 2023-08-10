Минимум 36 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайях

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Жертвами лесных пожаров на Гавайях стали как минимум 36 человек, сообщило управление округа штата. Сгорела большая часть популярного у туристов города Лахайна на острове Мауи.

«Во время продолжения тушения пожаров в Лахайне обнаружили 36 погибших», — говорится в сообщении. Лесные пожары начались из-за сухой погоды, ситуация ухудшается из-за сильных ветров. Спасательные и поисковые службы работают круглосуточно.

Ранее ресурс Hawaii News Now сообщал о шести погибших. По предварительным данным, пожары повредили более 270 зданий. Точное число пострадавших не известно: более 20 человек получили сильные ожоги, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Около 2,1 тыс. человек власти разместили во временных приютах округа.

С начала июня в Канаде горели леса. Дым от огня распространился на обширные территории, включая Торонто, Оттаву и Кливленд, а также окутал Нью-Йорк. Причиной пожара могла стать засушливая весна: температура в воздуха в некоторых местах поднималась почти до 50 градусов по Цельсию, в десяти провинциях зафиксировали сильную засуху.

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