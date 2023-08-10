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В Югре охотник выстрелил в подростка, перепутав его с гусем

В ХМАО охотник выстрелил в голову купавшемуся подростку, спутав его с гусем
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Ханты-Мансийском автономного округе мужчина выстрелил в подростка, перепутав его с гусем. Об этом сообщает прокуратура региона.

Местный житель охотился вечером 8 августа на реке Северная Сосьва около деревни Кимкьясуй. Он увидел гусей, которые плавали около берега, и выстрелил в них. «Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка. В результате происшествия мальчик получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мальчик в это время купался рядом в реке. Охотник попал ему в голову, уточнили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По данным ведомства, охотник — 69-летний житель Березовского района. Как пишет телеграм-канал Baza, стрелял он из гладкоствольного ружья 12-го калибра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). По этой статье грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Теги
новости ХМАО выстрел охотничье ружье ранение
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