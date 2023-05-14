В Магаданской области охотник застрелил другого, приняв его за медведя

В Магаданской области мужчина во время охоты принял другого охотника за медведя и застрелил его из ружья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Подозреваемый открыл огонь вечером 10 мая, около 22:00 (14:00 мск), когда находился в лесном массиве в 16 км от поселка Усть-Омчуг Тенькинского района. 66-летний местный житель увидел движение в лесу и выстрелил с расстояния 250 м. Оказалось, что там находился еще один 61-летний мужчина. Пострадавшего повезли в больницу, но от умер от полученных травм по дороге.

Против стрелявшего завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), сообщили в СК. За совершение преступления, предусмотренного этой статьей, грозит до двух лет лишения свободы.

В феврале в Туве возбудили уголовное дело по той же статье в отношении местного жителя. Обвиняемый, отмечали в СК, во время охоты увидел через тепловизор человека, но принял его за животное. Мужчина выстрелил в него, и пострадавший скончался на месте.

RTVI со ссылкой на источник в СК уточнял, что подозреваемым по делу был депутат Верховного хурала Тувы от фракции «Единая Россия» Эчис-Балдир Нурзат. Этого же человека называл телеграм-канал Baza. В его сообщении говорилось, что с депутата взяли подписку о невыезде.