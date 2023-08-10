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Отец найденной мертвой школьницы на Урале назвал причину ее смерти

Найденная мертвой 16-летняя девушка на Урале могла умереть от синтетического вещества
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Пропавшая 16-летняя школьница, чье тело позже нашли в Каменске-Уральском, могла умереть от употребления синтетического вещества, сообщил E1.RU отец погибшей.

«Отравление синтетическим препаратом. Заключение будет через месяц, тогда и вещество будет известно. Подробности пока неизвестны. Сейчас запрашиваются все видеозаписи», — сказал он, добавив, что не исключено, что перед смертью девушку кто-то встретил или ждал.

Накануне в полицию от матери школьницы из Каменска-Уральского поступило сообщение о пропаже ребенка, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. 8 августа девушка вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж. Ночью она самостоятельно возвращалась домой с железнодорожной станции.

Как сообщает E1.RU, девушка написала в свой телеграм-канал, что ночью перестали ходить автобусы и ей придется идти одной.

«Сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня», — цитирует портал ее сообщение.

Ее тело полицейские обнаружили в «небольшом овраге в 10–20 м от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны», и примерно в километре от кафе «Арарат». Именно рядом с ним она в последний раз вышла на связь, отмечает E1.RU.

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Выпускница 9-го класса не состояла на профилактическом учете в полиции. Как сообщили в МВД, она воспитывалась матерью, в неполной семье, но связь с отцом поддерживала. Кроме того, у погибшей был молодой человек, которому она ночью перед смертью успела отправить видеосообщение.

Теги
Екатеринбург Свердловская область Урал
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