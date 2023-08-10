Польские войска потеряли взрыватель от ракеты при патрулировании границы с Белоруссией

Польские войска потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские военные потеряли взрыватель от ракеты во время вертолетного патрулирования на границе с Белоруссией, сообщает Генеральное командования Вооруженных сил Польши.

«Во вторник, после окончания боевых вылетов, у одного из вертолетов, осуществляющих патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет. Полет выполнялся вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что детонатор имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающих. Военные призвали сообщить в полицию в случае обнаружения устройства.

Портал RMF24 сообщил, что взрыватель не имеет системы радиолокации, поэтому его можно найти только при физическом поиске. Детонатор был утерян во время патрулирования пограничной полосы в Подляшье. По данным RMF24, элемент мог упасть где-то в Беловежской пуще.

Устройство, которое ищут польские военные, представляет собой металлический конус длиной 11 см, сообщает портал. Он навинчивается на носовую часть ракеты.