Польские войска потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией
Польские военные потеряли взрыватель от ракеты во время вертолетного патрулирования на границе с Белоруссией, сообщает Генеральное командования Вооруженных сил Польши.
«Во вторник, после окончания боевых вылетов, у одного из вертолетов, осуществляющих патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет. Полет выполнялся вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что детонатор имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающих. Военные призвали сообщить в полицию в случае обнаружения устройства.
Портал RMF24 сообщил, что взрыватель не имеет системы радиолокации, поэтому его можно найти только при физическом поиске. Детонатор был утерян во время патрулирования пограничной полосы в Подляшье. По данным RMF24, элемент мог упасть где-то в Беловежской пуще.
Устройство, которое ищут польские военные, представляет собой металлический конус длиной 11 см, сообщает портал. Он навинчивается на носовую часть ракеты.