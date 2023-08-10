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Гладков сообщил о сбитом беспилотнике около Белгорода

Гладков: в Белгородском районе сбит беспилотник
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Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгордской области Вячеслав Гладков. По его словам, это был БПЛА «самолетного типа».

«Информация о последствиях на земле не поступала», — уточнил он.

Последний раз о сбитом беспилотнике ВСУ около Белгорода Гладков сообщал 7 августа. Тогда также был сбит БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений не было. Беспилотник сбивали в Белгородском районе и 2 августа — происшествие обошлось также без пострадавших и разрушений.

Белгородской район находится около города Белгорода и является отдельной административно-территориальной единицей Белгородской области. Он граничит на юге с Харьковской областью Украины. Посередине района находится город Белгород, который считается отдельным городским округом в составе области.

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике около Белгорода
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике около Белгорода

Теги
Белгород Белгородская область обстрел беспилотники
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