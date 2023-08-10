Гладков сообщил о сбитом беспилотнике около Белгорода
В Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгордской области Вячеслав Гладков. По его словам, это был БПЛА «самолетного типа».
«Информация о последствиях на земле не поступала», — уточнил он.
Последний раз о сбитом беспилотнике ВСУ около Белгорода Гладков сообщал 7 августа. Тогда также был сбит БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений не было. Беспилотник сбивали в Белгородском районе и 2 августа — происшествие обошлось также без пострадавших и разрушений.
Белгородской район находится около города Белгорода и является отдельной административно-территориальной единицей Белгородской области. Он граничит на юге с Харьковской областью Украины. Посередине района находится город Белгород, который считается отдельным городским округом в составе области.