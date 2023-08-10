Минздрав: в Саратове женщина проглотила осу и умерла от анафилактического шока

Фото: Jens Büttner / Dpa / ТАСС

В Саратове местная жительница умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РБК в региональной минздраве.

У 40-летней женщины развился анафилактический шок. До этого у нее диагностировали астму. Женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Телеграм-канал Shot сообщал, что все произошло у села Вязовка в Гагаринском районе города. После того как женщина проглотила осу, у нее случился приступ астмы.



