В селе Солянка в Саратовской области ввели режим ЧС из-за подтопления 100 домов

Режим ЧС ввели в селе в Саратовской области из-за подтопления

В селе Солянка Озинского района Саратовской области ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливня, сообщает «Саратов24» со ссылкой на начальника управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина.

В селе подтопило 100 домов и дворов, пострадали 183 человека. В пункте временного размещения оказались 18 местных жителей, часть уехала к родственникам.

Издание «Новости Саратова» пишет, что в Солянке подтопило дома на трех улицах. Из-за ливней также оказалась затоплена часть федеральной трассы.

15 июля управление МЧС по Саратовской области предупреждало, что 16 июля в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра с порывами в 15-17 м/сек. 17 июля в Саратовской области также прогнозируются гроза и сильный ветер.