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В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже высотного дома

Пожар в Красногорске возник в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома

В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже высотного дома
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В подмосковном Красногорске вспыхнул пожар в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома.

Как сообщили РБК в региональном МЧС, сигнал о возгорании к ним поступил в 14:03 мск.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение личных вещей на площади 6 кв.м. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человека и эвакуированы 70. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в ответе.

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Пожар Красногорск Подмосковье
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