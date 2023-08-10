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Умер автор обложек альбомов Sex Pistols Джейми Рид

Умер создававший обложки для Sex Pistols художник Джейми Рид
Джейми Рид
Джейми Рид (Фото: jamie-reid.com)

Художник Джейми Рид, который создавал обложки альбомов для панк-группы Sex Pistols, умер на 77-м году жизни, сообщила The Guardian со ссылкой на его галерейного менеджера. Последний добавил, что у Рида остались дочь и внучка.

Работы художника в коллажном стиле с вырезками и вставками из газетной бумаги сформировали эстетику панка. Он также создавал абстрактные картины.

Одна из самых известных работ Рида — обложка для единственного студийного альбома Sex Pistols, который назывался Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (1977), указывает The Guardian.

Резонанс также вызвала обложка для сингла группы «Боже, храни королеву» (God Save the Queen).

На ней изображена Елизавета II, чьи глаза и губы перекрывают название песни и группы, сложенное как будто из вырезанных из газеты букв. В песне правление Елизаветы называют «фашистским», а саму ее — «кретинкой», из-за чего композиция вызвала широкий общественный резонанс и повлекла критику группы.

Фото: jamie-reid.com
Фото: jamie-reid.com

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Сингл запретили к ротации на ряде британских радиостанций, в том числе на Би-би-си, что не помешало продажам пластинки. Спустя неделю после релиза было продано 150 тыс. копий, позднее сингл выдержал несколько переизданий. 

Теги
художник смерть дизайнер
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