Молодежь связала образ России с Кощеем, Колобком и Змеем Горынычем

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Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра» (сообщество студентов и выпускников социально-гуманитарных факультетов российских вузов) опубликовало исследование «Образ России в представлении молодежи», внимание на него обратил «Коммерсантъ». Авторы просили молодых россиян назвать символы, с которыми у них ассоциируется современная Россия и «идеальная Россия будущего».

Исследование было проведено с 28 декабря 2022 года по 1 февраля 2023-го, в нем участвовал 101 респондент в возрасте от 18 до 35 лет (66,3% — студенты, остальные — выпускники вузов и молодые ученые). Им предложили 15 символов (скульптура, животное, сказочный герой, правитель и т.д.), с которым ассоциируется Россия сейчас и идеальный образ страны в будущем. Затем участники называли до трех тегов (ассоциаций), поясняющих ответ. Авторы заявили, что своей целью ставили «преодолеть скованность респондентов и купировать их потребность предоставлять социально–одобряемые ответы при «конструировании» образа России»; при анализе они призвали «изучать данные комплексно, не акцентируя внимание только на наиболее ярких показателях и ассоциациях».

В десятку наиболее популярных тегов, связанных с современной Россией, вошли «сила» (109 упоминаний), «война» (45), «страх» (39), «мощь» (31), «традиции» (29), «тяжесть» (25), «агрессия», «история», «старость» (по 23 упоминания) и «серость» (22). С идеальным образом страны будущего участники связывали в основном «развитие» (101), «красоту» (83), «свободу» (81), «мир» (66), «спокойствие» (59) и «прогресс» (52).

У большей части респондентов образ современной России ассоциируется со скульптурами «Родина-мать» (20,8%) и «Рабочий и колхозница» (10,9%); России будущего — «Покорителям космоса» (29,7%) и «Фонтан «Дружба народов» (24,8%). Молодежь связывает образ нынешней страны с медведем (35% в категории животные), а будущей — с амурским тигром (17,8%).

Наиболее популярные ответы в некоторых других категориях следующие:

сказочный герой: современность — Кощей (19,8%), Колобок (14,9%), Змей Горыныч (12,9%), будущее — Илья Муромец (36,6%), Василиса Премудрая (19,8%), Золотая Рыбка (10,9%);

хобби: современность — исторические реконструкции (30,7%), охота и рыбалка (15,8%), дача и садоводство (11,9%) будущее — изобретательство/ моделирование (32,7%), VR и компьютерные игры (17,8%), путешествия по миру (8,9%);

исторический деятель/правитель: современность — Иван Грозный (23,8%), Иосиф Сталин (22,8%), Леонид Брежнев (9,9%), будущее — Петр I (35,6%), Александр II (14,9%), Иосиф Сталин (7,9%);

блюдо: современность — борщ (18,8%) шаурма (15,8%) окрошка (8,9%), будущее — бутерброд с красной икрой (17,8%), борщ (15,8%) и чак-чак (7,9%);

картина: современность — «Бурлаки на Волге» (22,8%), «Девятый вал» (14,9%), «Три богатыря» (12,9%), будущее — «Утро в сосновом лесу» (24,8%) «Три богатыря» (21,8%), «Девочка с персиками» (11,9%);

цвет: современность — красный, серый (по 30,7%), будущее — белый (27,7%);

направление музыки: современность — военный марш (22,8%), будущее — вариант «другое» (уховная религиозная музыка, хип-хоп, эмбиент, романсы, рэп, 21%);

символ: современность — Автомат Калашникова (14,9%), будущее — космическая ракета (22,8%).

Гендиректор «Новой эры» Александр Шабалтин призвал не трактовать данные участниками ответы однозначно, а изучить ассоциации комплексно. Для примера он привел лидеров в категории исторических деятелей — Ивана Грозного и Иосифа Сталина. «Для одних они были положительными героями, для других — негативными. Они в лидерах, но в лидерах они не потому, что это плохо, и не потому, что это хорошо, а потому что разные люди выводят их в свой ответ и говорят: «У меня такой образ нынешней России», — пояснил он.

По словам Шабалина, «у молодежи очень светлый взгляд на будущее своей страны», участники исследования желают ей развития и прогресса, и важно сохранить этот настрой.

Политолог Петр Милосердов считает, что исследование лежит в плоскости психосемантики — раздела науки на стыке социологии и психологии, который занимается выяснением «того, что думают люди, через образы». Он напомнил о высоком проценте отказов от участия в политических опросах (сейчас в России, по словам Милосердова, он составляет более 90%), и отметил, что в российской политической социологии «плохо обученные и плохо мотивированные интервьюеры спрашивают равнодушных людей о том, что им неинтересно».