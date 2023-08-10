В Ровенской области Украины разрушена нефтебаза

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В Ровенской области Украины после «массированной атаки беспилотниками» разрушена нефтебаза в Дубенском районе, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль.

По предварительным данным, жертв нет. На месте работают 45 спасателей, силовики и 14 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Коваль добавил, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуировать население не будут.

Согласно онлайн-карте оповещений тревога в регионе действовала с 23:26 до 23:48 и с 3:09 до 4:21.

Ровенская область расположена на северо-западе Украины, она граничит с Белоруссией, а также с Житомирской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областями Украины.

Утром Минобороны России сообщило, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более десяти объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

Кроме того, российские войска нанесли удары по местам сосредоточения личного состава украинских войск около населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка.

Вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ около поселка Курдюмовка и села Клещеевка под Артемовском.