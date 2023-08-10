Сотрудники ФБР застрелили жителя Юты, писавшего посты с угрозами Байдену

Сотрудники ФБР застрелили жителя Юты в его доме, куда пришли с обыском в рамках дела об угрозах президенту США Джо Байдену. Об этом сообщают ABC и CBS News со ссылкой на источники в спецслужбе.

Убийство произошло в городе Прово к югу от Солт-Лейк-Сити утром 9 августа около 6:15 по местному времени (15:15 мск). Мужчину убили во время рейда, который был связан с расследованием дела о постах с угрозами в адрес Байдена и других американских чиновников. Само расследование началось в апреле, сказал ABC один из собеседников. Когда началась перестрелка, сотрудники ФБР пытались вручить хозяину дома ордер на его арест и обыск помещения.

Подозреваемый по уголовному делу публиковал в интернете посты, в которых не исключал применения «физических мер» по отношению к президенту. ФБР сочло его угрозы «заслуживающими доверия», пояснил каналу источник.

Застреленным оказался Крейг Робертсон, пишет канал. Ему было предъявлено обвинение по трем пунктам, в том числе об угрозах в адрес президента и о воздействии на сотрудников правоохранительных органов посредством угроз.

В документах ФБР, с которыми ознакомился ABC говорилось, что поводом для расследования стал в том числе пост в соцсетях от 6 августа. В нем автор писал, что «откапывает свой старый камуфляжный костюм и счищает пыль со снайперской винтовки M24» перед приездом Байдена в штат.

В день, когда в доме Робертсона собирались провести рейд, Байден должен был посетить Юту. Кроме него обвиняемый грозился убить вице-президента Камалу Харрис, и лиц, причастных к расследованию уголовного дела в отношении бывшего президента Дональда Трампа, следует из документов спецслужбы.