Губернатор отвел 12 часов на разбор завалов в Сергиевом Посаде

Андрей Воробьев (в центре) (Фото: Дмитрий Белицкий)

Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил в телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое», — написал Воробьев.

В работе задействовали 160 спасателей и сотрудников силовых ведомств. Точные причины взрыва пока неизвестны.

Ранее Воробьев сообщал, что под завалами могут находиться пять человек.

На момент написания материала за медицинской помощью обратились 56 человек, из них 30 находятся в стационаре, шестеро — в реанимации, еще 26 пострадавших — в травмпунктах.

Взрыв произошел в 10:40 на территории Загорского оптико-механического завода на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Взрыв повредил несколько соседних цехов, спорткомплекс «Луч», бассейн, магазин. Взрывная волна выбила стекла в 38 жилых домах, а также повредила автомобили, писал Воробьев.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). ТАСС писал, что причиной мог стать человеческий фактор, «РИА Новости» называло версией нарушение технологического процесса.