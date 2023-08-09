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Путин похвалил тверского губернатора за рост валового продукта региона

Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил успехи Тверской области в повышении объема валового регионального продукта.

Глава государства провел рабочую встречу с главой региона Игорем Руденей, отчет о ней опубликован на сайте Кремля.

«Как у вас с валовым региональным продуктом?» — спросил президент.

«Мы ушли за 550 миллиардов. В этом году планируем подойти к отметке 600 миллиардов рублей», — ответил губернатор.

«Очень хорошо», — сказал президент.

Губернатор доложил также о темпах газификации в области. Руденя сообщил, что до 2026 года в регионе будут газифицированы все муниципальные образования.

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Он назвал демографию «основной задачей», и в рамках ее решения в области введена субсидия по догазификации для многодетных семей в размере 300 тыс. руб. на подключение, оборудование, теплоснабжение и на внутридомовую разводку.

На вопрос о медицине Руденя сообщил, что в этом году в регионе будут введены в строй четыре детские поликлиники в Торжке, Твери и две поликлиники в Кимрах. Кроме того, в Старице будет введен в эксплуатацию новый корпус больницы.

«В Бежецке строится одна из самых крупных, наверное, на сегодняшний день, если не считать Тверь, больниц — это ЦРБ [Центральная районная больница], максимально технологичная», — уточнил глава региона.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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