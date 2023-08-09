Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курчатове. Видео

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Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курской области за один день. Сначала в 11:38 в МЧС поступил сигнал о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома. Приехавшие пожарные потушили огонь на площади 60 кв. м. Были эвакуированы 13 человек. А в 13:40 поступил новый сигнал — о пожаре на крыше соседнего пятиэтажного дома. Огонь там охватил 50 кв. м кровли. Его также потушили.