branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Почти 60% инвесторов заявили об ожиданиях ралли биткоина после халвинга Крипто, 17:46
Лидера клуба РПЛ унесли на носилках с поля во время матча Спорт, 17:44
В больнице умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 17:42
Мятежники в Нигере обвинили Францию во вторжении в воздушное пространство Политика, 17:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:36
Минсельхоз предсказал снижение цен на мясо в России Экономика, 17:28
ESPN узнал об отстранении Мбаппе от игр ПСЖ из-за скандала с контрактом Спорт, 17:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Как правильно ссориться: 8 советов психолога Pro, 17:24
Как предприятия усиливают тренд ESG-повестки РБК+, 17:15
Губернатор отвел 12 часов на разбор завалов в Сергиевом Посаде Политика, 17:14
Путин похвалил тверского губернатора за рост валового продукта региона Политика, 17:09
Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курчатове. Видео Общество, 16:57
Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении Политика, 16:54
Общество ,  
0 

Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курчатове. Видео

Появились кадры пожара на крыше соседних многоквартирных домов в Курчатове

Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курчатове. Видео
Video

Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курской области за один день. Сначала в 11:38 в МЧС поступил сигнал о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома. Приехавшие пожарные потушили огонь на площади 60 кв. м. Были эвакуированы 13 человек. А в 13:40 поступил новый сигнал — о пожаре на крыше соседнего пятиэтажного дома. Огонь там охватил 50 кв. м кровли. Его также потушили.

Теги
Курская область пожары жилой дом
Материалы по теме
Кадры пожара на заводе акриловых ванн во Владимирской области
Общество
МЧС сообщило о почти 100 лесных пожарах в Якутии
Общество
МЧС потушило пожар на фабрике спорттоваров «Леко» спустя 15 часов
Общество