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В Курчатове загорелась крыша дома по соседству с потушенным утром

МЧС: в Курской области за полдня возникли пожары в двух соседних жилых домах
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В городе Курчатове Курской области загорелась кровля пятиэтажного жилого дома, сообщает региональное МЧС в своем телеграм-канале.

Площадь возгорания составила 50 кв. м, о его причинах в ведомстве не сообщили.

Пожар произошел на крыше дома, соседнего с тем, который только что успели потушить. Сообщение о ликвидации пожара вышло в 12:21, а информация о возгорании в соседнем доме поступила в МЧС в 13:40.

Площадь пожара в первом доме составила 60 кв. м. Из здания эвакуировали 13 человек.

Причину пожара установят специалисты Госпожнадзора.

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Пожар Курская область МЧС
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