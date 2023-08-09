Посол объяснил открытие офиса на Северном Кипре заботой о россиянах

Посол на Кипре: оказание консульских услуг на Северном Кипре связано с заботой о россиянах

Мурат Зязиков (Фото: Андрей Суржанский / ТАСС)

Решение об оказании консульских услуг в северной части Кипра вызвано заботой о проживающих там россиянах и лишено политического подтекста, заявил ТАСС посол России в республике Мурат Зязиков.

«Теперь россияне смогут обращаться за помощью к сотрудникам консульского отдела посольства России, которые будут на регулярной основе принимать их на севере острова», — заявил он. Зязиков отметил, что ранее законные интересы и права россиян на севере острова не были защищены.

В северной части Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян, уточняет агентство.

Посол подчеркнул, что у некоторых стран, в их числе США, Великобритания, Германия, Италия и Франция, дипмиссии на севере республики работают много лет.

Кипр разделен на южную часть — греческую и северную — Турецкую Республику Северного Кипра. Никосия считает Северный Кипр незаконно оккупированной территорией.

Власти Кипра заявляли, что республика находится на «правильной стороне истории» и поддерживает антироссийские санкции.

В конце июня президент республики Никос Христодулидис заявил о «нулевой терпимости» к тем, кто помогает Москве обходить антироссийские санкции. Лидер подчеркнул, что доверие к республике со стороны иностранных государств чрезвычайно важно для привлечения инвестиций и последующего развития страны.