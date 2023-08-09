«Компьютер поехал, раздался грохот»: очевидцы о взрыве в Сергиевом Посаде

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Взрывом в Сергиевом Посаде повредило не только здания самого Загорского оптико-механического завода, но и жилые здания вокруг него. Очевидцы, которые находились на заводе и живут неподалеку, рассказали, что слышали сильный грохот. Находившиеся около места взрыва сотрудники говорили, что взрывной волной были разрушены стены и двигало предметы.

Во время взрыва пострадали более 50 человек. Причиной стало нарушение технологий на складе фейерверков, сообщали городские власти.