branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
В Курчатове загорелась крыша дома со соседству с потушенным утром Общество, 14:42
«Индекса бигмака» не работает: что определяет соотношение валют в России Pro, 14:42
«Компьютер поехал, раздался грохот»: очевидцы о взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 14:32
Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде превысило 50 Общество, 14:29
В Сергиевом Посаде отключили горячую воду после взрыва на заводе Общество, 14:19
«Я готовила себя к скромной судьбе»: жизнь и карьера Веры Васильевой Общество, 14:13 
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российская легкоатлетка фразой «меня уничтожили» оценила свое допинг-дело Спорт, 14:13
Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента Политика, 14:09
Цена газа в Европе выросла на 14% и превысила $400 за тыс. кубометров Инвестиции, 14:04
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
Шойгу предупредил о намерении Польши оккупировать Западную Украину Политика, 14:03
Ликсутов анонсировал тестирование цифрового рубля в московском метро Город, 14:02
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Спецэфир телеканала РБК Общество, 14:00
Общество ,  
0 

«Компьютер поехал, раздался грохот»: очевидцы о взрыве в Сергиевом Посаде

Появились кадры с очевидцами взрыва в Сергиевом Посаде

«Компьютер поехал, раздался грохот»: очевидцы о взрыве в Сергиевом Посаде
Video

Взрывом в Сергиевом Посаде повредило не только здания самого Загорского оптико-механического завода, но и жилые здания вокруг него. Очевидцы, которые находились на заводе и живут неподалеку, рассказали, что слышали сильный грохот. Находившиеся около места взрыва сотрудники говорили, что взрывной волной были разрушены стены и двигало предметы.

Во время взрыва пострадали более 50 человек. Причиной стало нарушение технологий на складе фейерверков, сообщали городские власти.

Теги
Сергиев Посад взрыв Загорский оптико-механический завод Московская область
Материалы по теме
Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде превысило 50
Общество
В Сергиевом Посаде отключили горячую воду после взрыва на заводе
Общество
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Спецэфир телеканала РБК
Общество