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В Бурятии мужчины проехались на капоте машины на скорости почти 130 км/ч

МВД: в Бурятии двое мужчин ехали верхом на капоте машины по трассе со скоростью 129 км/ч
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Двое мужчин в Бурятии проехались верхом на капоте автомобиля по трассе «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян», сообщило региональное управление МВД.

«В Прибайкальском районе в объектив автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД попал автомобиль «Тойота Марк 2», водитель которого следовал со скоростью 129 км/ч. <...> Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Молодые люди держались за кузов автомобиля во время езды, пока водитель на большой скорости ехал по дороге. В отношении собственника машины — 21-летнего жителя Улан-Удэ — составили административные протоколы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

7 августа в Таджикистане грузовик протаранил несколько легковых автомобилей, после чего врезался в дом. В результате ДТП погибли десять человек, еще 13 пострадали, состояние пятерых из них медики оценили как тяжелое. Как уточняло МВД Таджикистана, у грузовика отказала тормозная система.

Теги
МВД Бурятия ПДД превышение скорости
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