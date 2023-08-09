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Ученые предупредили о пыльных бурях в Калмыкии и Астраханской области

ВНИИ ГОЧС: на этой неделе пыльные бури могут накрыть Астраханскую область и Калмыкию
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Пыльные бури могут возникнуть в Калмыкии и Астраханской области на этой неделе, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В Республике Калмыкия и Астраханской области прогнозируются благоприятные условия для формирования пыльных бурь», — говорится в сообщении института. ВНИИ ГОЧС уточняет, что это усложнит обстановку на дорогах.

Помимо этого, в Краснодарском крае и Волгоградской области существуют риски подтопления «пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды».

В апреле ГУ МЧС Калмыкии предупреждало, что в республике из-за сильного ветра может возникнуть пыльная буря. Спасатели прогнозировали это природное явление также 27 июля. При ухудшении погоды жителям региона рекомендовали соблюдать меры личной безопасности: держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и других ненадежных конструкций, лишний раз не приближаться к окнам и избегать строящихся или ремонтируемых зданий.

Теги
буря Калмыкия Астраханская область Погода
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