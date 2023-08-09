Во Владивостоке введут запрет на полеты перед экономическим форумом

Во Владивостоке введут ограничения на полеты перед Восточным экономическим форумом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На период подготовки и проведения Восточного экономического форума в Приморском крае вводятся повышенные меры безопасности. Одна из них — запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком», — говорится в сообщении пресс-службы. Ограничения введут с 8 по 13 сентября.

Исключением станут самолеты, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие прибытие участников форума и неотложные задачи, согласованные с Федеральной службой охраны.

«Специалисты напомнили, что в этот период вводятся ограничения по навигации в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик, движение большегрузов, проведение земляных работ», — добавили в администрации.

ВЭФ продлится с 10 по 13 сентября. Он пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум ежегодно проводится с 2015 года во Владивостоке. В 2022-ом он проходил с 5 по 8 сентября на тему «На пути к многополярному миру», в этом темой стало «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».