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Во Владивостоке введут запрет на полеты перед экономическим форумом

Власти Владивостока введут ограничение на полеты перед Восточным экономическим форумом

Во Владивостоке введут ограничения на полеты перед Восточным экономическим форумом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На период подготовки и проведения Восточного экономического форума в Приморском крае вводятся повышенные меры безопасности. Одна из них — запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком», — говорится в сообщении пресс-службы. Ограничения введут с 8 по 13 сентября.

Исключением станут самолеты, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие прибытие участников форума и неотложные задачи, согласованные с Федеральной службой охраны.

«Специалисты напомнили, что в этот период вводятся ограничения по навигации в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик, движение большегрузов, проведение земляных работ», — добавили в администрации.

ВЭФ продлится с 10 по 13 сентября. Он пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум ежегодно проводится с 2015 года во Владивостоке. В 2022-ом он проходил с 5 по 8 сентября на тему «На пути к многополярному миру», в этом темой стало «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Теги
Восточный экономический форум Владивосток приостановка полетов
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