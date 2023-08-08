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NASA спрогнозировало сближение потенциально опасного астероида с Землей

NASA: 23 августа потенциально опасный астероид приблизится к Земле на 6 млн км
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

23 августа к Земле на расстояние 6,08 млн км (0,04065 астрономических единиц) приблизится астероид 6037 (1988 EG), следует из данных NASA. Потенциально опасными для планеты принято считать объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км, а их диаметр превышает 100–150 метров.

Диаметр астероида 6037 (1988 EG) астрономы оценивают в пределах от 430 до 960 м. Его скорость — 14,25 км/с. Его орбита сближается с Землей каждые два-три года, однако в этот раз сближение будет рекордным.

Отслеживанием потенциально опасных космических объектов занимаются различные научные организации во многих странах. Так, в России в числе мониторинговых организаций — Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН. 25 июля его специалисты сообщили, что отслеживают движение трех астероидов, обнаруженных автоматическими телескопами: gb00564, A10W314 и MHL2252.

Теги
астероид NASA космос наука
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