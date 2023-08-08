Структура Альфа-банка купила 25% акций сервиса продажи билетов Kassir

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Материнская структура Альфа-банка, компания «АБ Холдинг», приобрела 25% сервиса по продаже билетов Kassir.ru, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Внимание на это обратил «Интерфакс».

«АБ Холдинг» приобрел долю в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» (юрлицо Kassir.ru). Соответствующие изменения отразились в реестре 7 августа.

Доли других акционеров компании — гендиректора сервиса Евгения Финкельштейна и Надежды Соловьевой снизились с 83,66% до 62,75% и с 16,33% до 12,25% соответственно. До заключения сделки им принадлежали 99,99% акций компании, следует из данных СПАРК.

Сумма сделки и ее условия неизвестны.

О планах Альфа-банка купить долю в Kassir.ru в июле писал «Коммерсант» со ссылкой на источники. Тогда один из собеседников издания, знакомый с ходом переговоров, сказал, что банк хочет приобрести «блокирующий пакет» акций. Сумму возможной сделки он оценил более чем в 1 млрд руб.

Альфа-банк и Kassir.ru объявили о начале стратегического партнерства в августе. В сообщениях говорилось, что площадки и организаторы культурных событий получат доступ к высокотехнологичным финтех-сервисам банка, а клиенты — преимущества при покупке билетов и повышенный кешбэк.

В сообщении Альфа-банка сервис назывался крупнейшим билетным оператором Восточной Европы.